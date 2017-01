Ausland

Abtreibungsgegner protestieren in Washington

Montag, 30. Januar 2017

Washington – Die Abtreibungsgegner in den USA haben bei ihrem jährlichen Protest­mar­sch am Freitag prominente Unterstützung erhalten. Vize-Präsident Mike Pence sagte vor zehntausenden Demonstranten in Washington: „Wir stehen an einem histori­schen Wen­de­punkt.“ Es war das erste Mal, dass ein US-Vizepräsident an dem „Marsch für das Le­ben“ teilnahm. Der neue US-Präsident Donald Trump bekundete via Twitter seine Unter­stützung.

Die USA hätten in einer „historischen“ Wahl einen Präsidenten ins Weiße Haus ge­schickt, „der stolz für das Recht auf Leben einsteht“, sagte Pence. Mit dem Protestzug wird gegen das Urteil des Obersten Gerichts von 1973 demonstriert, das den Schwan­gerschaftsabbruch legalisierte. Trump hob im Onlinedienst Twitter die Bedeutung des Protestmarsches hervor. „An alle, die mitmarschieren – Ihr habt meine volle Unterstüt­zung“, schrieb der US-Präsident.

Pence wies darauf hin, dass die Gegner des geltenden Abtreibungsrechts im US-Kon­gress in beiden Häusern die Mehrheit stellen. Er kündigte an, dass Trump in dieser Wo­che einen Kandidaten für das Oberste Gericht ernennen werde, der für das Anliegen der Demonstranten eintreten werde. „Das Leben gewinnt wieder in Amerika“, verkündete er. Ein Posten im neunköpfigen Richterkollegium des Supreme Court ist derzeit unbe­setzt.

Trump hatte bereits mit einer seiner ersten Amtshandlungen ein Signal gesetzt, dass er auf der Seite der Abtreibungsgegner steht. Per Erlass verbot er in der vergangenen Woche staatliche Finanzhilfen für internationale Nichtregierungsorganisationen, die Schwangerschaftsabbrüche unterstützen.

„Wir hoffen, dass Gesetze verabschiedet werden, die das Recht der Kinder auf eine Ge­burt schützen“, sagte die 57-jährige Demonstrantin Carol Bracken. Es müsse Gesetze geben, die auf Frauen mit einer schwierigen Schwangerschaft zugeschnitten seien und „Alternativen“ zu einem Schwangerschaftsabbruch aufzeigten. „Ungeborene haben keine Stimme – und irgendjemand muss für das stehen, was richtig ist“, sagte die 17-jährige Katelyn Goodwin, die eine Pappfigur von Papst Franziskus bei sich trug.