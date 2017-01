In dem südostasiatischen Land sind laut offiziellen Zahlen mehr als 200.000 Menschen drogenabhängig, fast 13.000 von ihnen werden in Entzugskliniken behandelt. Dort kommt es immer wieder zu Ausbruchsversuchen. © afp/aerzteblatt.de

Die kommunistische Regierung Vietnams zwingt Drogensüchtige zum Entzug, wenn sie sich nicht freiwillig behandeln lassen. In der Klinik in Long An unterziehen sich 162 der 169 Patienten einer Zwangstherapie.

Mehr als 70 Insassen konnten wieder gefasst werden oder kehrten freiwillig in die Klinik zu­rück. Die Suche nach den restlichen Geflohenen dauerte an.

Hanoi – Aus einer Entzugsklinik in Vietnam sind rund hundert Drogensüchtige geflohen. Die Patienten, von denen viele unter Zwang eingewiesen worden waren, waren gestern aus der Einrichtung in der südvietnamesischen Provinz Long An ausgebrochen, wie die Be­hörden mitteilten. Viele von ihnen wollten demnach das chinesische Neujahrsfest nicht in der Einrichtung verbringen.

