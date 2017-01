Ärzteschaft

KVWL: Medikationsplan darf in Arztpraxen keine Kosten verursachen

Montag, 30. Januar 2017

Dortmund – Die Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung Westfa­len-Li­p­p­e (KVWL) hat die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) aufgefordert sicherzu­stell­en, dass der elektronische Medikationsplan den Vertragsärzten von den Softwarehäu­sern kostenfrei im Rahmen der regelmäßigen Updates zur Verfügung gestellt wird.

Nach Auffassung der Delegierten handelt es sich um eine gesetzliche Vorschrift, die um­gehend in die Praxisverwaltungssysteme der Arztpraxen eingepflegt werden müsse, heißt es in der am 28. Januar einstimmig gefassten Resolution des westfälischen Ärzteparla­ments.

Seit Oktober 2016 haben Patienten, die mindestens drei Medikamente dauerhaft einneh­men, Anspruch auf einen Medikationsplan, der neben Wirkstoff und Dosierung auch den Einnahmegrund aufführt. Die Patienten erhalten den Medikationsplan zu­nächst auf Pa­pier, über einen Barcode kann er elektronisch eingelesen und aktualisiert werden. Ab 2018 soll der Plan auf der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) gespei­chert werden.

Ab dem 1. April 2017 müssen Vertragsärzte den Medikationsplan nach einem bundesein­heit­lichen Muster elektronisch erstellen und ausdrucken. Nahezu alle Hersteller von Pra­xisverwaltungssystemen bie­ten kostenpflichtig ein Zusatzmodul „Medikationsplan“ an.