Ausland

Unicef: 48 Millionen Kinder benötigen weltweit Hilfe

Dienstag, 31. Januar 2017

Genf – 81 Millionen Menschen, davon rund 48 Millionen Kinder, benötigen weltweit drin­gend Hilfe. 3,3 Milliarden Euro an Kosten veranschlagt Unicef, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, dafür in diesem Jahr, wie es heute in seinem in Genf veröffent­lich­ten jährlichen Not­hilfeaufruf mitteilte.

Mit dem Geld sollen 19 Millionen Menschen mit sauberem Trinkwasser versorgt, 8,3 Milli­onen Kinder gegen Masern geimpft und psychosoziale Hilfe für über zwei Millionen Mäd­chen und Jungen organisiert werden. Darüber hinaus seien 3,1 Millionen schwer akut mangelernährte Kinder zu behandeln, erklärte Unicef. 9,2 Millionen Kindern will das Hilfs­werk mit Bildungsprogrammen erreichen.

Anzeige

„Mangelernährung ist eine stille Gefahr für Millionen von Kindern“, sagte der Leiter der weltweiten Unicef-Nothilfeprogramme, Manuel Fontaine, in Genf. „Der Schaden, den sie anrichtet, kann für die körperliche und geistige Entwicklung der Kinder irreversibel sein. In ihrer schlimmsten Form kann Mangelernährung zum Tod führen.“

„Immer mehr Kinder fliehen vor Kriegen und Naturkatastrophen und sind durch Krank­hei­ten, Gewalt und Ausbeutung in großer Gefahr. Die stillen Tragödien durch Mangel­ernäh­­rung und Hunger werden vielfach übersehen“, betonte Christian Schneider, Geschäfts­­füh­rer von Unicef Deutschland. „Wir müssen rechtzeitig helfen, bevor es für viele Kinder schon zu spät ist.“

Unicef leistet in diesem Jahr Nothilfe in 48 Ländern, darunter Syrien und seine Nachbar­länder, Jemen, Irak, Südsudan und Nigeria. Aber auch in anderen, weniger beachteten Krisenregionen wie Afghanistan, Somalia oder der Zentralafrikanischen Republik brau­chen Kinder dringend humanitäre Hilfe.

Besonders besorgt zeigt sich Unicef über die Lage von schätzungsweise 7,5 Millionen Kindern und Jugendlichen, die in diesen Län­dern 2017 an schwerer akuter Mangel­er­näh­rung leiden werden. Jeweils rund eine halbe Million Kinder sind allein im Jemen und im Nordosten Nigerias von lebensgefährlicher Mangelernährung bedroht.

Die deutsche Bundesregierung war 2016 nach den USA der zweitgrößte Geber für die Programme von Unicef in Krisengebieten. Auch private Spenden aus Deutschland zäh­len zu den wichtigsten Stützen der Arbeit.