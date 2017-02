Politik

Kommunen in Mecklen­burg-Vorpommern erhalten Geld für Pflegeplanung

Mittwoch, 1. Februar 2017

Schwerin – Für die Planung von Pflegeangeboten erhalten die Kommunen in Mecklen­burg-Vorpommern 650.000 Euro vom Land. Das kündigte Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) heute in Schwerin an. Die häusliche, ambulante und teilstationäre Pflege solle ge­stärkt werden, wobei die Landkreise und kreisfreien Städte eine Steuerfunktion über­neh­men müssten, sagte die Ministerin.

Sie betonte, die meisten Menschen wollten ihren Lebensabend solange wie möglich zu Hause verbrin­gen. Dieser Wunsch solle stärker als bisher von der Politik berücksichtigt werden. „Wenn die Kommunen mit den weiteren vor Ort im Pflegebereich tätigen Akteu­ren ein gutes Netzwerk aus häuslicher, ambulanter und teilstationärer Pflege etablieren, wird die Aufnahme in stationäre Pflegeeinrichtungen verhindert oder verzögert“, sagte sie. Das helfe auch, die wachsende Zahl pflegebedürftiger Menschen zu bewältigen.

