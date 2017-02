Vermischtes

Arzt wegen sexuellen Missbrauchs von Patientinnen verurteilt

Donnerstag, 2. Februar 2017

Nürnberg – Wegen sexuellen Missbrauchs von Patientinnen ist ein Arzt aus Nürnberg zu zwei Jahren und neun Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Nürn­berg-Fürth verhängte heute zudem ein Berufsverbot gegen den Internisten. Der 51-Jäh­ri­ge darf drei Jahre lang keine Frauen mehr behandeln. Nach Überzeugung der Kammer hatte der Mediziner 2013 und 2014 bei drei Frauen seine Position als Medizi­ner ausge­nutzt, um sie zu missbrauchen.

Zwei der Patientinnen bestellte er demnach jeweils an Nachmittagen ein, an denen er alleine in der Praxis war. Die Geschädigten kamen wegen Magenbeschwerden oder Hä­mor­rhoiden zu dem Arzt. Daraufhin soll er sie bei angeblichen Massage- und Akupunk­turterminen im Intimbereich angefasst haben. Als eine Frau nachfragte, ob dies nötig sei, habe der Arzt ihr vorgehalten, dass sie als unkundige Patientin nicht jede Untersu­chungsmethode verstehen würde.

Anzeige

Die Übergriffe waren aufgeflogen, als sich eine der Frauen bei einer der anderen nach einem Arzt erkundigt hatte und dann vor dem 51-Jährigen gewarnt worden war. Der 51-Jährige hatte die Vorwürfe abgestritten und sich als Opfer einer Verschwörung darge­stellt.