Vermischtes

Schutzwohnungen für Männer öffnen in Dresden und Leipzig

Mittwoch, 1. Februar 2017

Dresden/Leipzig – Männer, die Opfer von häuslicher Gewalt wurden, können sich in Dres­den und Leipzig ab sofort in spezielle Einrichtungen flüchten. In beiden Städten seien die ersten Männerschutzwohnungen eröffnet worden, wie das Männernetzwerk Dresden heute mitteilte.

Jeweils stehen drei Plätze für Männer zur Verfügung, sie können – bei Bedarf mit ihren Kin­dern – für eine Übergangszeit von drei Monaten in der Wohnung bleiben. Die genaue Lage der Wohnungen werde nicht bekannt gegeben, Anonymität und Schutz der Be­woh­­ner stünden im Mittelpunkt, hieß es. Begleitend zur Eröffnung der Schutz­wohnun­gen sollen Männer mit der Kampagne „Gib dich nicht geschlagen“ für das Thema sen­sibilisiert werden.

