Politik

Krankenhaus­finanzierung: Basisfallwert in Brandenburg steigt leicht an

Mittwoch, 1. Februar 2017

Potsdam – Brandenburgs Krankenhäuser bekommen 2017 rund zwei Prozent mehr Geld pro Patient. Für jeden stationären Fall zahlen Krankenkassen in diesem Jahr im Durch­schnitt 3.348 Euro, etwa 70 Euro mehr als im Vorjahr, hieß es in einer Mitteilung der Kran­­­kenkassenverbände und der Krankenhausgesellschaft des Landes.

Auf Grundlage dieses sogenannten Basisfallwerts werden die Kosten für einzelne Leis­tungen berech­net. Krankenhäuser erhalten in verschiedenen Bundesländern für die glei­chen Leistungen unterschiedlich viel Geld. Durch jährliche Erhöhungen sollen die Zahlen deutschlandweit angeglichen werden.

