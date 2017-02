Vermischtes

Rotkreuz-Schwes­ternschaft Coburg stellt Insolvenzantrag

Mittwoch, 1. Februar 2017

Coburg – Ein Coburger Anbieter von Seniorenpflege – die Rotkreuz-Schwesternschaft (SW) – hat wegen drohender Zahlungsunfähigkeit einen Insolvenzantrag gestellt. Das Amts­ge­richt bestellte bereits einen vorläufigen Insolvenzverwalter, wie dieser und die gemein­nüt­zi­ge Organisation für professionelle Pflege über Medienberater am Mittwoch mit­teilten. Grund für die finanzielle Schieflage des Vereins sei eine „Krise durch massive Abwer­bung von Personal“.

Der größte Geschäftsbereich des Vereins ist, Kliniken oder medizinischen Einrichtungen Fachkräfte zu leihen – gegen Entgelt. Hauptabnehmer war das Klinikum Coburg. Das Krankenhaus aber bot allen 540 Mitgliedern des Vereins, die dort tätig waren, eine Fest­anstellung zum 1. Januar 2017 an, wie das Klinikum bestätigte.

Anzeige

Rund 500 davon hätten das Angebot angenommen. Dadurch fehlen dem Verein nach ei­genen Angaben die Einnahmen, die das Entgelt für seine Fachkräfte brachte, und die Mit­gliedsbeiträge der Betroffenen. „Damit brach eine wesentliche Säule der Finanzie­rung des Vereins und seiner Einrichtungen in kurzer Zeit weg“, steht in der Mitteilung.