Kliniken nutzen eigene Daten zu wenig

Mittwoch, 1. Februar 2017

Berlin – Viele Krankenhäuser in Deutschland nutzen die Möglichkeiten zur Analyse der eigenen Ergebnisse nicht ausreichend. Vor allem beim Vergleich von Kennzahlen, eige­nen Leistungen, der Deckungsbeitragsrechnung sowie den Daten zu optimalen Prozess­abläufen gebe es bei vielen Häusern erheblichen Nachholbedarf, berichtet eine Stu­die des Deutschen Vereins für Krankenhaus-Controlling (DVKC). Die Befragung mit Da­ten von rund 180 Krankenhäusern wurde heute in Berlin vorgestellt.

Die Analyse wurde gemeinsam mit dem Lehrstuhl für Controlling der Bergischen Univer­si­tät Wuppertal sowie der Beratungsfirma zeb aus Münster erstellt. Ein Schwer­punkt lag bei der sechsten Befragung des Vereins auf dem Benchmarking, also dem standardi­sier­ten Vergleich von Kennzahlen wie Qualität, Liegezeiten oder auch finanzielle Leistung ei­ner Abteilung mit anderen Abteilungen im Haus oder Abteilungen von ähnlich struk­turier­ten Kliniken.

Laut Studie werden in den befragten Häusern Leistungskennzahlen sehr regelmäßig ver­glichen (96 Prozent), Sachkosten, Personalzahlen oder Ergebnisse aber nur in knapp 80 Prozent der Kliniken. Besonders bei Krankenhäusern, die nicht einem Klinikverbund an­ge­hören, werden die Zahlen, die Klinikleitungen aus der Controlling-Abteilung bekomm­en, kaum im Rahmen eines Benchmarking-Prozesses analysiert.

„Wir sehen Probleme aber auch Möglichkeiten, wenn Kliniken auch ihre Prozesskenn­zah­len kontinuierlicher vergleichen würden“, sagte Christian Heitmann von zeb. Nach sei­ner Erfahrung würde aber kaum an der Verbesserung von Arbeitsabläufen und Pro­zess­en in einer Klinik gearbeitet. Nach Ansicht der Studienautoren müssten die in den unter­schied­lichen Stationen erhobenen Daten – etwa im kaufmännischen oder medizini­schen Con­trol­ling – besser verzahnt und die Ergebnisse auf die Fachabteilungen herun­tergebro­chen werden.