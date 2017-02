Politik

Bayerische Krankenhäuser fordern deutlich höhere Mittel für Investitionen

Mittwoch, 1. Februar 2017

München – Die Krankenhäuser in Bayern benötigen deutlich mehr Geld als bislang zur Verfügung steht, um ihre Gebäude zu sanieren und die medizinische Ausstattung zu modernisieren. Das betonte der Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhaus­gesell­schaft (BKG), Siegfried Hasenbein. Er reagierte damit auf die Ankündigung der Gesund­heitsministerin des Landes, Melanie Huml (CSU), die Kliniken in Bayern „fit für die Zu­kunft zu machen“ und auf eine weitere Modernisierung der Krankenhäuser im ländlichen Raum zu setzen.

Derzeit stehen in Bayern laut der BKG rund 500 Millionen Euro im Jahr für Investitionen und Baumaßnahmen in den Kliniken zur Verfügung. Hasenbein wies darauf hin, dass im vergangenen Jahr Anträge von Kliniken auf Baumaßnahmen in einer Größenordnung von 130 Millionen Euro nicht in die staatliche Förderung aufgenommen werden konnten und verschoben werden mussten. 2017 werde dieses Problem eher noch größer sein, warnte er. Die Anträge stammten von Krankenhäusern im ländlichen Raum und in den Ballungsgebieten und beträfen „punktuelle Verbesserungen in der Versorgung als auch große Sanierungsmaßnahmen.“

Der BKG-Geschäftsführer betonte, dass für eine Modernisierung neben Baumaßnah­men auch Investitionen in die Ausstattung unerlässlich seien. „Meint man Modernisie­rung und Zukunftsfähigkeit ernst, dann stehen in den Kliniken die Themen Digitali­sie­rung und Cybersicherheit im Mittelpunkt. Hierfür sind Investitionen in gewaltigem Aus­maß erforderlich, die man vor wenigen Jahren noch überhaupt nicht im Blick hatte“, sagte er.