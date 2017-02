Ausland

Weltärztebund kritisiert Situation der politischen Gefangenen im Iran

Donnerstag, 2. Februar 2017

Ferney-Voltaire – Der Weltärztebund (World Medical Association, WMA) hat den Iran aufgefordert, politisch Gefangenen medizinische Hilfe zukommen zu lassen. Der Bund wirft dem Iran vor, den politischen Gefangenen diese Versorgung bewusst vorzuent­hal­ten, um sie noch stärker unter Druck zu setzen und zu bestrafen.

Der WMA hat dafür einen Brief an Ayatollah Sadegh Larijani, Leiter der Justiz des Irans, mitunterzeichnet. Auch andere Menschenrechtsorganisationen wie das „Standing Com­mittee of European Doctors“ und das „International Rehabilitation Council for Torture Victims“ haben sich dem Protest angeschlossen.

Der WMA-Präsident Ketan Desai kritisiert, das Aufsichtspersonal verweigere es Gefan­ge­nen mit kritischem Gesundheitszustand, sich in Kliniken außerhalb des Gefängnisses versorgen zu lassen. Außerdem führten die Bedingungen im Gefängnis dazu, dass die Insassen anfälliger für Krankheiten würden. Desai nennt in diesem Zusammenhang Wassermangel, unzureichende sanitäre Bedingungen und eine nicht ausreichende Er­nährung.

„Wir sind extrem beunruhigt über diese Situation“, heißt es in dem Brief weiter. Die Ver­wei­ge­rung einer medizinischen Betreuung sei einer Folterung vergleichbar. Der WMA und weitere Organisationen fordern den Iran auf, die Situation der Gefangenen zu ver­bes­sern, Folter einzustellen und eine medizinische Versorgung zuzulassen.