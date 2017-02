Medizin

Menopause: Yoga und Ausdauersport helfen nicht bei Schlafproblemen

Donnerstag, 2. Februar 2017

Washington – Frauen, die in der Menopause unter Hitzewallungen leiden, können mit Yo­ga und Ausdauersport ihre Schlafqualität nicht verbessern. Im Journal of Clinical Sleep Medicine berichten Forscher um Diana Taibi Buchanan an der University of Washington über entsprechende Ergebnisse (2017; doi: 10.5664/jcsm.6376).

Hitzewallungen und Schlafprobleme sind ein verbreitetes Problem bei menopausalen Frauen. Wenn die Symptome kombiniert auftreten, ist häufig ein relativer Östrogen­man­gel die Ursache. Eine Hormontherapie mit Östrogenen kann jedoch Nebenwirkun­gen aus­lösen, sodass sich einige Patientinnen nicht medikamentöse Behandlungen ihrer Schlafprobleme wünschen.

Die Forscher untersuchten eine Studienkohorte 186 menopausaler Frauen, die unter Hitzewallungen und Schlafproblemen litten. Die Frauen wurden in zwei Interventions­grup­p­en und eine Kontrollgruppe randomisiert. In den Interventionsgruppen machten die Teil­nehmerinnen über zwölf Wochen entweder Ausdauersport oder Yoga. In einer zuvor pub­lizierten Analyse der Kohorte zeigte sich eine leichte jedoch statistisch signifikante Ver­bes­serung der Schlafqualität, so die Wissenschaftler.

In einer zweiten von den Forschern erstellten Analyse konnten sie dies nun jedoch nicht bestätigen: Weder die durchschnittliche Schlafzeit noch die Fähigkeit durchzuschlafen wurden durch Sport und Yoga beeinflusst, berichten sie.