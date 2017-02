Vermischtes

Querschnittslähmung nach Operation: Hohes Schmerzensgeld fällig

Freitag, 3. Februar 2017

Hamm – Einer nach mehreren Behandlungs- und Diagnosefehlern querschnittsgelähm­ten Frau steht ein Schmerzensgeld in Höhe von 400.000 Euro zu. Das hat das Oberlan­desgericht in Hamm in einem gestern veröffentlichten Urteil entschieden. Die 57 Jahre alte Frau aus Oberhausen ist seit einer nicht zwingend notwendigen Operation an der Hals­wir­b­elsäule querschnittsgelähmt und sitzt im Rollstuhl (Az.: 26 U 111/15).

Die gelernte Krankenschwester litt vor dem Eingriff über Jahre an Rückenschmerzen im unteren Bereich ihrer Wirbelsäule. Das Krankenhaus riet ihr zu einem Eingriff an der Hals­wirbelsäule. Dabei wurden ihr eine Bandscheibenprothese eingesetzt und mehrere Wirbel versteift.

Unmittelbar nach dem Eingriff im Jahr 2009 verlor die Frau die Kontrolle über Arme und Beine. Sie ist vom 3. Halswirbel an abwärts gelähmt. Ein Gerichtsgutachter hatte festge­stellt, dass die Operation nicht zwingend notwendig gewesen wäre.