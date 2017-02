Ärzteschaft

Hausärzte kritisieren ungeklärte Finanzierung des Masterplans 2020

Donnerstag, 2. Februar 2017

Berlin – Der Hausärzteverband bewertet die Einigung der Landesministerien zum Medi­zin­studium 2020 als positiv. Seit Jahren habe man dafür gekämpft, dass die Allgemein­medizin als Prüfungsfach in das dritte Staatsexamen aufgenommen werde, erklärte Ul­rich Weigeldt, Vorsitzender des Hausärzteverband vor Journalisten in Berlin. Auch das geplante Pflichtquartal in der vertragsärztlichen Versorgung begrüße der Verband.

„Damit ist klar, dass dies nicht in den Universitätsambulanzen abgeleistet werden kann“, so Weigeldt. Negativ bewertet er, dass die Finanzierung der vorgesehenen neuen Institute für Allgemeinmedizin sowie der Kompetenzzentren noch unklar bleibe. „Wir müssen die finanziellen Ressourcen klären, wenn der Aufbau von Kompetenzzentren in der hausärztlichen Versorgung wirklich ge­lingen soll.“

Kritisch sieht der Hausärzteverband auch die Entwicklung bei der Praxisverwaltungs­software in den Praxen. Dabei gehe es vor allem darum, in welchen Standardformaten Ergebnisse und andere Daten von Patienten gespeichert werden. „Wir müssen hier endlich einen Stan­dard finden, damit der Austausch oder auch der Wechsel von einem Softwareanbieter zum nächsten möglich ist“, fordert Weigeldt.

Bei der telemedizinischen Sprechstunde warnt er Ärzte davor, sich den Entwicklungen zu versperren: „Der Patient wird mit den Füßen abstimmen, ob er eine Telesprech­stunde will oder nicht.“ Aus seiner Sicht muss auch die Patientenakte für alle Patienten kommen, nicht nur für die, die zuzahlen. „Diese Akte ist ein öffentliches Gut, jeder muss darauf einen Anspruch haben“, so Weigeldt.