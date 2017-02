Ausland

Libyen: Ärzte ohne Grenzen wirft EU Realitätsverzerrung vor

Freitag, 3. Februar 2017

Berlin/Tripolis – Hilfsorganisationen kritisieren Pläne der Europäischen Union, gemein­sam mit den libyschen Behörden die Fluchtrouten aus dem Bürgerkriegsland zu schlie­ßen. „Die EU stellt die Realität in Libyen falsch dar: Das Land ist kein sicherer Ort für Schutz­suchende“, erklärte Arjan Hehenkamp, Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen, heute zum Beginn des EU-Gipfels in Malta. „Menschen dorthin zurückzubringen oder dort festzuhalten ist eine unmenschliche Flüchtlingspolitik.“

Bei dem Gipfel in der maltesischen Hauptstadt Valletta beraten die Staats- und Regie­rungs­chefs über Pläne, wie der Flüchtlingszuzug über die zentrale Mittelmeerroute be­grenzt werden kann. Dabei soll die Zusammenarbeit unter anderem mit dem libyschen Grenzschutz und der Küstenwache verbessert werden.

