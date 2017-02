Ausland

Europäische Kommission legt Arbeitsplan für 2017 vor

Freitag, 3. Februar 2017

Brüssel – Die Europäische Kommission will 2017 mehr als 60 Millionen Euro in den Bereich Gesundheit investieren. Das geht aus dem Arbeitsprogramm der Kommission hervor, den sie Ende Januar vorgelegt hat. Mit den Geldern will die Kommission Maßnahmen zur Prävention, zum Schutz vor schwerwiegenden grenzübergreifenden Gesundheits­gefah­ren, zur Weiterentwicklung der Gesundheitssysteme und zu einer besseren Gesund­heits­versorgung für die Unionsbürger fördern.

Dem Arbeitsplan zufolge wird unter anderem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) finanziell dabei unterstützt, einen persönlichen Gesundheitsausweis als Instrument zur Integration von Flüchtlingen in die EU-Gesundheitssysteme auszustellen. Zudem erhält die WHO finanzielle Mittel, um nationale Aktionspläne zur Antibiotikaresistenz (AMR) um­zusetzen.

Anzeige

Darüber hinaus fördert die Kommission zum Beispiel einen Aktionsplan zur Bekämpfung des Bewegungsmangels und zur Förderung körperlicher Betätigung und unterstützt fach­liche und wissenschaftliche Beiträge zur Umsetzung der neuen Richtlinie über Tabakwa­ren und zur Eindämmung des Tabakkonsums auf EU-Ebene.