Südafrika: WHO unterstützt geplante Zuckersteuer

Montag, 6. Februar 2017

Genf – Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) unterstützt den Plan der südafrikani­schen Re­gie­rung, eine Zuckersteuer zu erheben. Sie soll vor allem für zuckerhaltige Ge­tränke anfallen. Damit will die Regierung in Südafrika dem hohen Zuckerkonsum im Land den Kampf ansagen.

Ein WHO-Vertreter nahm Ende Januar an einer Sitzung des Parlaments teil, in der die ge­plante Steuer diskutiert wurde. In seiner Präsentation unterstrich Rufaro Chatora das Potenzial dieser Maßnahme. Erfahrungen aus anderen Ländern hätten gezeigt, dass die Steuer dazu führt, den Zuckerverbrauch zu senken. Zudem könnten die Einnahmen für Prävention und zur Bekämpfung von Diabetes, Fettleibigkeit und anderen zucker­beding­ten Krankheiten genutzt werden.

Die Zuckersteuer ist nur eine von etlichen Maßnahmen, die die WHO im Kampf gegen nichtübertragbare Krankheiten vorschlägt. Dazu zählen unter anderem eine Kenn­zeich­nungspflicht für Nährstoffe, Vermarktungs­beschränkungen für ungesunde Nahrungs­mit­tel, Getränke für Kinder sowie Obst- und Ge­müsesubventionen.