Um die Behandlung von Notfällen zu gewährleisten, wurden zudem geplante Operationen verschoben und Patienten nach Möglichkeit vorzeitig entlassen. Die Betten im Kranken­haus sind laut Medizinischem Direktor fast vollständig belegt. In den vergangenen Wo­chen war die Zahl der Grippefälle in Sachsen stark angestiegen. © dpa/aerzteblatt.de

Unterdessen gibt es die ersten Kliniken in Deutschland, die Patienten aufgrund der zahl­reichen Grippefälle nicht mehr behandeln können. Das Städtische Krankenhaus in Gör­litz wies zum Beispiel am Wochenedne vorerst einige Patienten ab. Betroffen seien ge­plante Aufenthalte auf den Stationen Neurologie und Geriatrie, wie das Klinikum mit­teilte.

Nachrichten zum Thema

30.01.17 Grippewelle: ECDC rechnet mit erhöhter Mortalität Stockholm – Die Grippewelle, die in diesem Jahr ungewöhnlich früh einsetzte, hat ihren Gipfel noch nicht erreicht. Der ungewöhnlich hohe Anteil von schweren Erkrankungen ist laut dem European Centre......

26.01.17 Grippesaison: Erster Todesfall in Berlin Berlin – In Berlin ist in der laufenden Grippesaison der erste Patient an Influenza gestorben. Es habe eine alte Frau getroffen, die bereits an einer schweren Vorerkrankung litt, sagte Christoph Lang,......

24.01.17 Unbeachtete Fakten: Überzeugen mit dem Jiu-Jitsu-Model San Antonio – Selbst gebildete Menschen lassen sich nicht immer von wissenschaftlichen Fakten überzeugen. Auf der jährlichen Tagung der Society for Personality and Social Psychology in San Antonio......

19.01.17 Starke Grippewelle: Dringender Appell zur Schutzimpfung Berlin – Angesichts der starken Grippewelle in Deutschland haben Robert-Koch-Institut (RKI), Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) und Ärztekammer Hessen heute vor allem an ältere......

16.01.17 Mehr Grippefälle in Bayern, Brandenburg und Thüringen Berlin – Die Zahl der Grippefälle steigt in Deutschland weiter an. Das zeigen aktuelle Zahlen aus Bayern, Brandenburg und Thüringen. Demzufolge sind in der laufenden Saison in Bayern bereits rund......

16.01.17 Masern: WHO impft Millionen Kinder in Nigeria Johannesburg – Die Weltgesundheitsorganisation geht im Nordosten Nigerias mit einer massiven Impfkampagne gegen einen Masernausbruch vor. Fast fünf Millionen Kinder im Alter zwischen sechs Monaten und......