Politik

Entlassmanage­ment: Patientenberatung appelliert an Krankenhaus­gesellschaft

Montag, 6. Februar 2017

Berlin – In der Diskussion zum künftigen Entlassmanagement hat sich nun auch die Un­ab­hängige Patientenberatung Deutschland (UPD) eingeschaltet. Sie appellierte in einer Pressemitteilung an die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG), „einer besseren Pa­tientenversorgung nach der Entlassung aus dem Krankenhaus nicht im Wege zu steh­en.“

Hintergrund ist die Klage der DKG gegen einen Schiedsspruch des Bundesschieds­amtes vor dem Landessozialgericht Berlin-Brandenburg. Zuvor konnten sich Kassen­ärztliche Bun­desvereinigung, GKV-Spitzenverband sowie die DKG nicht auf konkrete Rahmenbe­din­­gun­gen einigen, die zuvor vom Gemeinsamen Bundesausschuss beschlossen wur­den.

Anzeige

Im Krankenhausstrukturgesetz hatte die Bundesregierung ein strukturiertes Entlassma­nage­ment eingeführt. Dabei geht es zum Beispiel um das Ausstellen von Krankschrei­bungen für sieben Tage sowie um die Versorgung mit Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln für einen kurzen Zeitraum nach der Entlassung.

„Ein Streit über die Anschlussversorgung wird hier auf dem Rücken der Patienten aus­ge­tragen“, sagte Thorben Krumwiede, Geschäftsführer der UPD, laut Mitteilung. „Die Posi­tion der Krankenhausgesellschaft, das Entlassmanagement nur nach eigenem Gutdün­ken anwenden zu wollen, ist kein Zeichen von Patientenorientierung“, so Krumwiede wei­ter.