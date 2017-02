Vermischtes

Sana-Klinik: Streit um Versorgung in Oldenburg beigelegt

Montag, 6. Februar 2017

Oldenburg – Der Streit um die Regelversorgung in der Sana-Klinik in Oldenburg im Kreis Ostholstein ist beigelegt. Die Klinikgeschäftsführung habe dem Gesundheitsministerium mitgeteilt, dass noch in dieser Woche die komplette Notfallversorgung mit einem rund um die Uhr verfügbaren Anästhesisten sichergestellt werden solle, sagte Staats­sekretärin Anette Langner heute. Klinik-Geschäftsführer Klaus Abel sagte, er sei zuversichtlich, bis Ende der Woche eine Einigung mit dem Betriebsrat zu erreichen.

Der Betriebsrat hatte nach Angaben eines Kliniksprechers aus formalen Gründen gegen die Rufbereitschaft geklagt, die die Klinik für die Anästhesieteams eingerichtet hatte. Das Gericht hatte daraufhin die Rufbereitschaft vorerst gekippt. Sana hatte deshalb am ver­gange­nen Freitag angekündigt, dass es in Oldenburg künftig nachts keinen Narkosearzt mehr geben werde.

