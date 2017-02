Vermischtes

Nur fünf Prozent der Flüchtlinge mit Trauma in Behandlung

Dienstag, 7. Februar 2017

Berlin – Nur etwa fünf Prozent der Flüchtlinge mit einer psychischen Störung infolge ei­nes erlittenen Traumas bekommen in Deutschland eine Behandlung oder Beratung. Das geht aus einem Versorgungsbericht hervor, den die Bundesweite Arbeitsgemeinschaft Psychosozialer Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer heute in Berlin veröffentlicht hat.

Im Jahr 2015 wurden demnach in den 32 Psychosozialen Zentren für Folteropfer mehr als 14.000 Menschen behandelt oder beraten, etwa 5.400 wurden an andere Stellen weitervermittelt. Etwa 40 Prozent der Flüchtlinge in Deutschland litten unter Trauma­folge­störungen, also knapp 380.000 Menschen, so die Arbeitsgemeinschaft unter Berufung auf Studien.

