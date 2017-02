Ausland

Gelbfieberausbruch in Brasilien: Reisemediziner empfehlen Impfung

Dienstag, 7. Februar 2017

Düsseldorf/Hamburg – Der Gelbfieberausbruch in Brasilien weitet sich weiter aus. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt eine Impfung für alle Brasilien-Reisen­den, auch wenn diese in Gebiete reisen, die bislang als unverdächtig für Gelbfieber galten. Darauf hat das Centrum für Reisemedizin CRM hingewiesen. Es rät Reisenden, sich zu möglichen neuen Einreisekontrollen reisemedizinisch beraten zu lassen.

Gelbfieber-Ausbruch in Brasilien Rio de Janeiro – Ein Gelbfieber-Ausbruch mit bereits Dutzenden Toten beunruhigt die Menschen in Brasilien. Rund ein Jahr nach der landesweiten Zika-Epidemie ist erneut besonders der Bundesstaat Minas Gerais betroffen. Das dortige Gesundheitsministerium habe in den vergangenen Wochen 272 Gelbfieber-Verdachtsfälle registriert, bis zu 71 Todesfälle seien auf die Virusinfektion zurückzuführen [...]

Am 6. Januar meldete die WHO erstmals einen Gelbfieberausbruch im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais mit zwölf Verdachtsfällen. Am 3. Februar wurden bereits 921 Fälle berichtet sowie eine Ausweitung auf andere brasilianische Bundesstaaten. Unter den 921 Fällen sind 161 bestätigte Fälle, 702 Verdachtsfälle und 150 Todesfälle. „Es ist damit zu rechnen, dass die Ein- und Ausreisekontrollen der Gelbfieber-Impfung für Rei­sen­de in Brasilien wieder aktuell verschärft werden“, sagt Tomas Jelinek, wissenschaft­licher Leiter des CRM.

Gelbfieber wird durch tag- und nachtaktive Stechmücken übertragen. Die Infektion be­ginnt plötzlich mit hohem Fieber und allgemeinen Krankheitserscheinungen. Meist heilt die Krankheit danach aus. Es kann jedoch auch zu einer dramatischen Verschlech­terung mit Gelbsucht und Blutungen kommen, gefolgt von Herz-, Kreislauf-, Leber- und Nieren­versagen.

Bislang hatte die WHO ein Gelbfieber-Impfung für Brasilien nur für bestimmte Gebiete empfohlen. Bei einem Besuch der Küstenstädte Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Recife oder Fortaleza war diese laut der WHO bislang beispielsweise nicht erforderlich.