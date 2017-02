Politik

Gesundheitsduo aus Berlin führt NRW-CDU in Bundestagswahlkampf

Dienstag, 7. Februar 2017

Düsseldorf – Die nordrhein-westfälische CDU will mit Bundesgesundheitsminister Her­mann Gröhe an der Spitze in den Bundestagswahlkampf ziehen. Der Landesvorstand nominierte den 55-Jährigen gestern Abend einstimmig als Spitzenkandidaten der CDU in Nordrhein-Westfalen (NRW) für die Wahl im September, wie Parteichef Armin Laschet in Düsseldorf mitteilte. Bundestagspräsident Norbert Lammert, der bislang an der Spitze der Landesliste in NRW stand, tritt nicht mehr für die nächste Legislaturperiode an.

Auf Platz zwei nominiert ist der frühere NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann. Er ist heute an der Seite von Gröhe in Berlin Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium sowie zugleich Pflegebeauftragter und Patientenschutzbeauftragter der Bundesre­gie­rung.

Auf Platz 31 der Landesliste vertreten ist Rudolf Henke. Er ist nicht nur Abgeordneter des Deutschen Bundestags und Mitglied im Bundestagsgesundheitsausschuss, sondern auch Chef des Marburger Bundes (MB) und Präsident der Ärztekammer Nordrhein.

Nicht auf der Landesliste vertreten ist der ehemalige gesundheitspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag, Jens Spahn. Er war zwischenzeitlich – neben Gröhe und Lau­mann – als Spitzenkandidat in NRW gehandelt worden.