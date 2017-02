Vermischtes

Luftrettung: ADAC startet alle fünf Minuten zu Einsätzen

Dienstag, 7. Februar 2017

München – Die Hubschrauber der ADAC Luftrettung sind im vergangenen Jahr zu 54.444 Notfällen gestartet. Das sind 382 mehr als im Vorjahr. Damit hoben die Lebens­retter laut ADAC SE tagsüber im Durchschnitt etwa alle fünf Minuten zu einem Einsatz ab.

Insgesamt flogen die gelben Hubschrauber mit 12.898 die meisten Einsätze in Bayern, ge­­folgt von Rheinland-Pfalz (7.225) und Nordrhein-Westfalen (6.358). Die Zahl der ver­sorgten Patienten stieg bundesweit ebenfalls leicht auf 48.567 (plus 306). Davon muss­ten rund 13.000 mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik ge­bracht werden.

