München – Ein Mann, der seine ehemalige Partnerin mit dem Aids-Erreger HIV angesteckt hat, muss ihr 71.000 Euro Schmerzensgeld plus Zinsen bezahlen. Das hat das Oberlandesgericht München heute......

Berlin – Sozialämter dürfen Pflegebedürftigen, denen vorgeworfen wird, sich an einem Pflegebetrug beteiligt zu haben, nicht mit sofortiger Wirkung die Sozialleistungen kürzen. Das haben der 23. und......

01.02.17

Dresden/Leipzig – Männer, die Opfer von häuslicher Gewalt wurden, können sich in Dresden und Leipzig ab sofort in spezielle Einrichtungen flüchten. In beiden Städten seien die ersten......