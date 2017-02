Vermischtes

Abtreibungen: Streit zwischen Chefarzt und Mutterkonzern

Mittwoch, 8. Februar 2017

Dannenberg/Stadthagen – Die Capio-Elbe-Jeetzel-Klinik (EJK) in Dannenberg hat ges­tern angekündigt, keine Schwangerschaftsabbrüche in dem Krankenhaus mehr ermög­lichen zu wollen. Heute meldet sich der Mutterkonzern. Er ist ganz anderer Auffassung.

Der Mutterkonzern der Capio-Elbe-Jeetzel-Klinik (EJK) führt bereits Gespräche mit der Klinikleitung und den Gynäkologen des Hauses über eine Fortsetzung von Schwanger­schaftsabbrüchen. „Die Versorgung soll weiterhin bestehen bleiben“, sagte Martin Reitz, Geschäftsführer der Capio Deutsche Klinik GmbH, heute. Wenn eine Einigung mit dem Chefarzt nicht gefunden werden könne, werde man perspektivisch keinen gemeinsamen Weg finden können. Bestehe der Arzt auf seiner Weisung, dann müsste man im Zweifel getrennte Wege gehen.

Der neue Chefarzt der Gynäkologie in Dannenberg hatte sich zuvor auf seinen christli­chen Glauben berufen und Abtreibungen abgelehnt. Dabei hatte er auch Unterstützung vom Leiter der Klinik im Landkreis Lüchow-Dannenberg bekommen. „Die Geschäftsfüh­rung hat schon vor Ort Gespräche mit den Angestellten über das Angebot von Schwan­ger­schaftsabbrüchen nach der Beratungslösung aufgenommen“, sagte Reitz in Fulda. Sehr kurzfristig solle eine Lösung mit den Gynäkologen der Abteilung gefunden werden.

Die Klinik in Dannenberg hatte auf Anfrage heute an die Konzernleitung in Fulda ver­wie­sen.

Als weltanschaulich neutrale und konfessionsübergreifende Einrichtungen werde Capio in Kliniken mit gynäkologischen Fachabteilungen auch weiterhin Abtreibungen nach der gesetzlich vorgesehenen Beratung ermöglichen, hatte Reitz bereits gestern in einer Mit­teilung erklärt. „Wir respektieren die Entscheidung des einzelnen Arztes“, sagte er. Der individuelle Wunsch und das gesundheitliche Wohl der Patientinnen stehe aber „erster Stelle“.

Klinikchef Markus Fröhling hatte die Entscheidung des Chefarztes vorgestern verteidigt. „Laut Gesetz kann kein Arzt zu einem Schwangerschaftabbruch verpflichtet werden“, hatte er gesagt. Eine Begründung verlange das Gesetz nicht. Sei aber die Gesundheit der Frau in Gefahr, so würde die Betroffene natürlich auch in Dannenberg behandelt. Im vergangenen Jahr seien nach der Beratungsregelung unter dem vorherigen Chefarzt 31 Schwangerschaftsabbrüche in dem 100-Betten-Krankenhaus durchgeführt worden.

„Die Mitteilung der Klinik-Geschäftsführung begrüße ich“, sagte Gesundheitsministerin Cornelia Rundt (SPD) heute. Es sei wichtig, dass die Klinik weiterhin Abbrüche ermögli­chen wolle. „Mir ist es ein wichtiges Anliegen, dass sich jede Frau im Rahmen der gesetz­li­chen Vorgaben für einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden kann“, erklärte Rundt.

Dazu gehöre auch die Möglichkeit, den für sie emotional und körperlich belastenden Ein­griff in einer vertrauten Umgebung in angemessener Entfernung zu ihrem Wohnort durch­­führen zu lassen. Für betroffene Schwangere sei es eine Beruhigung zu wissen, wenn sie bei einem möglichen Abbruch Hilfe auch in der Elbe-Jeetzel-Klinik erhalten wür­den. „Darüber hinaus zeigt es, dass sich ein Krankenhaus, das mit Mitteln der Kranken­kassen und des Landes finanziert wird, sich auch seiner gesellschaftlichen Verantwor­tung bewusst ist.“

Die Entscheidung der Klinik in Dannenberg war auch überregional auf Kritik gestoßen. „Wir begrüßen es sehr, wenn die Entscheidung zurückgenommen wird“, sagte Uta Engel­hardt, Landesgeschäftsführerin der Beratungs-Organisation Pro Familia Niedersachsen. „Die Frauen im Landkreis müssen wieder die Möglichkeit haben, ihr Selbstbestimmungs­recht wahrzunehmen, wenn eine ungewollte Schwangerschaft beendet werden muss“, sagte Engelhardt heute.