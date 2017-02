Politik

Schleswig-Holstein erprobt neue Modelle der medizinischen Versorgung

Mittwoch, 8. Februar 2017

Kiel – Angesichts des Ärztemangels vor allem in ländlichen Regionen hat Schleswig-Hol­steins Gesundheitsministerin Kristin Alheit (SPD) auf die Bedeutung neuer flexibler Kon­zepte in der Versorgung hingewiesen. „Gute Lösungen für eine flächendeckend hoch­wer­tige Versorgung, ob in Schleswig-Holstein oder andernorts, müssen immer so ge­dacht und gemacht werden, dass sie attraktiv für Mediziner sind“, sagte Alheit anläss­lich des heutigen Versorgungsforschungstages der Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) Schleswig-Holstein und Hamburg.

Die Vorstandsvorsitzende der KV Schleswig-Holstein, Monika Schliffke, betonte, dass es darauf ankomme, gezielt auf die Bedürfnisse der jungen Ärztegeneration einzugehen: „Flexible Formen der ärztlichen Praxistätigkeit, neue Kooperationsmodelle, kommunale Lösungen. Gerade im ländlichen Raum müssen wir neue Wege gehen, damit dort auch in Zukunft genügend Ärzte praktizieren“, sagte Schliffke.

Beispiele für neue Modelle in der Versorgung gibt es unter anderem auf der Insel Pell­worm und in Büsum. In Pellworm konnte das erste gemeindeeigene medizinische Versor­gungszentrum in Schleswig-Holstein die Lücke schließen, die der Weggang des dortigen Inselarztes hinterließ. Inselbürgermeister, Ärztegenossenschaft Nord, Ärzte­kammer und KV fanden damit gemeinsam ein Konzept für die Fortführung der Haus­arztpraxis.

Eine ähnliche Situation erlebt die Stadt Büsum. Im Ärztehaus der Stadt naht binnen der nächsten zehn Jahre der Ruhestand der vier Praxisinhaber. Daneben gibt es nur noch eine weitere Praxis im Ort. In dieser Situation hat die KV ein Förderprogramm verab­schiedet, das Kommunen bei der Errichtung von Ärztezentren in kommunaler Träger­schaft finanziell unterstützt.

„Büsum ist mit diesem Modell bundesweit Vorreitermodell. Heute arbeiten dort Ärzte als Angestellte der Gemeinde Büsum in einer kommunalen Eigeneinrichtung, die von der Ärztegenossenschaft Nord betreut wird“, sagte Gesundheitsministerin Alheit.