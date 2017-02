Ausland

EU-Kommission sammelt Vorschläge zur Arbeit des Europäischen Solidaritätskorps

Donnerstag, 9. Februar 2017

Brüssel – Für das im vergangenen Dezember eingerichtete Europäische Solidaritäts­korps haben sich bislang 21.000 junge Menschen angemeldet. Die Kommission der Eu­ro­päischen Gemeinschaft (EU) sammelt jetzt in einer öffentlichen Konsultation Vorschlä­ge zur weiteren Ausgestaltung des Korps.

„Das Europäische Solidaritätskorps hat einen fulminanten Start hingelegt, und ich bin hoch erfreut über das große Interesse so vieler junger Menschen, die mit ihrer Zeit und ihrem Engagement anderen Menschen helfen wollen“, sagte Tibor Navracsics, EU-Kom­missar für Bildung, Kultur, Jugend und Sport. Die EU-Kommission werde die nächs­ten Schritte sorgfältig vorbereiten. Dafür seien die Rückmeldungen der jungen Men­schen und der Organisationen überaus wichtig, so der Kommissar.

Am 7. Dezember 2016 hatte die EU-Kommission den Startschuss für das Europäische Solidaritätskorps gegeben. Junge Menschen zwischen 18 und 30 Jahren können an breit gefächerten Solidaritätsprojekten teilnehmen, die Herausforderungen in der gesam­ten EU angehen. „So können sie zu Beginn ihrer beruflichen Laufbahn nicht nur wertvolle Er­fahrungen sammeln und wichtige Kompetenzen erwerben, sondern auch einen der Grund­werte der Europäischen Union, die Solidarität, fördern und stärken“, hieß es aus der Kommission.

Bereits in diesem Frühjahr sollen die ersten jungen Menschen an Solidaritätsmaß­nah­men teilnehmen können. Ziel ist es, dass sich 100.000 junge Europäer bis Ende 2020 dem Europäischen Solidaritätskorps anschließen.