Widerstand gegen Zentralklinik in Ostfriesland wächst

Donnerstag, 9. Februar 2017

Aurich – Der Streit um ein neues Zentralklinikum für Ostfriesland geht in eine neue Run­de. Gegner des Projektes haben mehr als 14.200 Unterschriften für einen Bürgerent­scheid beim Landkreis Aurich eingereicht. „Damit liegen wir deutlich über der notwendi­gen Zahl von 12.031 Unterstützern“, sagte gestern Ingeborg Hartmann-Seibt. Die SPD-Fraktionsvorsitzende im Auricher Stadtrat will zusammen mit anderen Kritikern die bis­he­rigen Klinikstandorte in Aurich, Norden und in der Stadt Emden erhalten.

Die Gemeinden im Landkreis Aurich müssten jetzt die Gültigkeit der Unterschriften über­prüfen und der Kreisausschuss zustimmen, sagte ein Sprecher der Kreisverwaltung. Da­nach könne ein Termin für den Bürgerentscheid festgelegt werden. Ein ähnliches Ver­fah­ren läuft derzeit auch in der kreisfreien Stadt Emden.

