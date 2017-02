Politik

Pflege: Brandenburg und NRW setzen auf Quartiersentwicklung

Donnerstag, 9. Februar 2017

Potsdam/Düsseldorf – Wenn Menschen pflegebedürftig werden, packen meistens Ange­hörige an. Später kommen oft auch professionelle Helfer hinzu. Die Herausforderungen in einer älter werdenden Gesellschaft werden größer. Nicht zuletzt, weil Menschen meis­tens im vertrauten Umfeld alt werden wollen, auch wenn sie pflegebedürftig sind.

In Brandenburg beispielsweise werden 78 Pro­zent aller Pflegebedürftigen im eigenen Zuhause von Angehörigen oder mit Hilfe von ambulanten Pflegediensten versorgt, be­tonte heute Sozialministerin Diana Golze (Linke). Ihrer Meinung nach liegt die Zukunft der Pflege im Quartier. „Dort, wo die Menschen leben und alt werden wollen, brauchen wir kleine dezentrale Lösungen“, sagte sie. Ziel sei es jedoch, Pflegebedürftigkeit zu ver­meiden und zu verzögern. Aktive und sozial gut eingebundene Menschen hätten ein ge­ringeres Risiko, pflegebedürftig zu werden.

Beispiel Brandenburg

Im Jahr 2015 lebten rund 112.000 Pflegebedürftige in Brandenburg. Ihr Anteil an der Ge­samtbevölkerung lag bei 4,5 Prozent – der Bundesdurchschnitt bei 3,4 Pro­zent. Nach der jüngsten Bevölkerungsprognose wer­den 2040 rund 178.000 Menschen pflegebe­dürf­tig sein – ein Anteil von acht Prozent.

Mit der 2015 in Brandenburg gestarteten Pflegeoffensive werden unter anderem Kom­mu­nen unterstützt, entsprechende Angebote zu unterbreiten. Mit Akteuren vor Ort sollen notwendige Strukturen ge­schaffen werden. Das Land stellt dafür seit 2016 pro Jahr je­weils eine Million Eu­ro bereit. Erfolgreich hat sich aus Sicht von Golze die Zahl von Be­treu­ungsplätzen in der Tages­pflege entwickelt, was Ange­höri­ge entlastet. 2013 habe es 3.698 Plätze gegeben, 2015 bereits 4.500. Vier Prozent der Pflegebedürftigen nutzten das – im Bundesdurchschnitt waren es 2,6 Pro­zent.

Auf eine altengerechte Quartiersentwicklung setzt auch das Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter in Nordrhein-Westfalen (NRW). Das Ministerium unter­stützt da­her Städte und Gemeinden beim Aufbau einer kommunalen Altenberichterstat­tung, zum Beispiel durch Beratungsangebote, Workshops und die Vorstellung gelunge­ner Praxis­bei­spiele.

Kom­munen benötigten Informationen, wie ihre älteren Bür­ger wohnen wollten, welche Kul­­tur- oder Mobilitätsangebote sie nutzten oder was sie ver­missten, um auch bei Pfle­ge­­bedarf im vertrauten Wohnumfeld bleiben zu können, heißt es. Es müssten Daten vorlie­gen, wie sich die Altersstruktur in Stadtteilen oder Dörfern entwickelt, denn der demogra­fische Wandel verlaufe in NRW unterschiedlich.