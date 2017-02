Vermischtes

Wie Unternehmen mit psychischen Traumatisierungen von Arbeitnehmern umgehen sollten

Donnerstag, 9. Februar 2017

Berlin – Die Deutsche Gesellschaft für Arbeitsmedizin und Umweltmedizin (DGAUM) em­pfiehlt Unternehmen insbesondere der Logistikbranche, auf psychische Traumati­sie­run­gen von Mitarbeitern nach Unfällen vorbereitet zu sein.

„Verkehrsunfälle gehören zu den häufigsten traumatischen Erlebnissen in Deutschland. 2015 registrierte das Statistische Bundesamt mehr als 2,5 Millionen Unfälle mit 305.659 Ver­letzten und 3.459 Toten. Die Mitar­beiter in der Verkehrs- und Logistikbranche sind dem Risiko besonders stark ausge­setzt“, erläuterte die Fachgesellschaft. Ein Notfall­konzept helfe Unternehmen, sich auf solche Extremsituationen vorzubereiten und einer langan­hal­tenden Arbeits­un­fähigkeit vorzubeugen.

Zunächst könnten die Unternehmen bereits im Vorfeld präventive Maßnahmen treffen und durch Training und Schulungen der Tabuisierung im Arbeitsumfeld vorgreifen. „Offe­ne Gespräche sind das A und O“, erläuterte die DGAUM mit Verweis auf einen Beitrag zum Thema in der aktuellen Ausgabe der ASU – Zeitschrift für medizinische Prävention.

Nach einem Unfall gehe es darum, die Mitarbeiter zeitnah zum Ereignis und gegebenen­falls vor Ort zu unterstützen. Diese „Psychische Erste Hilfe“ könnten Füh­rungskräfte oder kollegiale Ersthelfer übernehmen. Dazu zählte zum Beispiel der Bei­stand vor Ort oder die Organisation der Heimfahrt. Wichtig sei, dass die Betroffenen in den nächsten Tagen und Wochen im Unternehmen einen kompetenten Ansprechpartner für ihre weitere Be­wäl­tigung finden könnten. Die Hürde für Betroffene, diese Hilfe anzunehmen, sei meist niedriger als einen Arzt oder Psychologen aufzusuchen.