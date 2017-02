Politik

Personalschlüssel in der Pflege: Andere Länder machen es vor

Donnerstag, 9. Februar 2017

Berlin – Gesetzlich festgelegte Personalschlüssel in der Pflege können Arbeitsüberlas­tung und Qualitätsmängel lindern. Zu diesem Ergebnis kommen Wissenschaftler der Hochschule Hannover und der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) in einer von der Hans-Böckler-Stiftung geförderten Studie. Die Forscher haben dokumentiert, welche rechtlichen Vorgaben für eine angemessene Personalausstattung weltweit existieren. Der Analyse zufolge wären die untersuchten Regelungen in großen Teilen auf Deutsch­land übertragbar.

Rechtliche Vorgaben für die Personalbemessung in der Krankenpflege sind den Stu­dien­­au­toren Michael Simon und Sandra Mehmecke zufolge international verbreitet. Am stärk­s­ten ausgeprägt ist die Regulierung demnach in den USA und Australien. In Kali­fornien sind sogenannte „Nurse-to-Patient-Ratios“ für ein breites Spektrum an Kranken­haus­sta­tionen, Notaufnahmen und Kreißsälen gesetzlich verankert, in Massa­chu­setts für Inten­sivstationen. Dabei gelten je nach Versorgungsstufe und Schicht unterschied­liche Quo­ten. Insgesamt zwölf weitere US-Bundesstaaten haben der Aus­wertung zufolge ebenfalls Rechtsvorschriften zur Personalbemessung in der Kranken­pflege erlassen.

In Australien gibt es in zwei Bundesstaaten gesetzliche Vorgaben, in den übrigen Bun­des­staaten ist die Personalbemessung in tarifvertraglichen Vereinbarungen geregelt. In Japan, Südkorea, Taiwan und Belgien gelten laut der Studie ebenfalls Personalschlüs­sel. Anders als in den USA und Australien basieren die dortigen Regulierungsansätze aller­dings auf sogenannten Nurse-to-Bed-Ratios. Das heißt: Maßgeblich ist die Zahl der Per­sonalstellen im Verhältnis zur Zahl der durchschnittlich belegten Betten. Da Durch­schnitts­­werte wenig über das tatsächlich verfügbare Personal und die Bettenauslastung zu einem bestimmten Zeitpunkt aussagen, halten Simon und Mehmecke solche Vorga­ben für nur begrenzt tauglich.

Die Relation zwischen Krankenschwestern und Patienten sei nicht nur ein wichtiger Grad­­messer für die Qualität der Arbeitsbedingungen, sondern beeinflusse auch die Qua­lität der Pflege und damit die Patientengesundheit, betonen die Wissenschaftler. Deut­schland hinke dabei hinterher: Sie zitieren in ihrer Auswertung die internationale Pflege-Vergleichsstudie RN4CAST aus dem Jahr 2012, der zufolge in den USA durch­schnittlich 5,3 Patienten auf eine Pflegefachkraft kommen, in den Niederlanden sieben, in Schweden 7,7 und in der Schweiz 7,9. In Deutschland müssten sich Krankenschwes­tern dagegen im Schnitt um 13 Patienten kümmern.

„Seit Jahren ist die Pflegepersonalbemessung in deutschen Kliniken höchst problema­tisch und nicht einmal annähernd auf dem Niveau anderer europäischer Staaten“, sagte Johanna Knüppel, Sprecherin des Deutschen Berufsverbands für Pflegeberufe (DBfK). Pflegemängel, Defizite bei der Hygiene, gravie­ren­de Kommunikationsfehler, ungenügen­de Patientensicherheit und eine „Abfertigung am Fließband“, seien die Folgen.