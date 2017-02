Ausland

US-Senat bestätigt Price als Gesundheitsminister

Freitag, 10. Februar 2017

Washington – Mit seiner republikanischen Mehrheit hat der US-Senat den 62 Jahre alten Arzt Tom Price als neuen Gesundheitsminister bestätigt. 52 Senatoren stimmten für den Wunschkandidaten von US-Präsident Donald Trump, 47 votierten gegen ihn, wie US-Me­dien heute berichteten.

Price, seit 2005 Abgeordneter im Repräsentantenhaus, gilt als scharfer Kritiker der von den Republikanern seit Jahren bekämpften Gesundheitsreform von Barack Obama, die als „Obamacare“ bekannt geworden ist. Damit sind nun neun Trump-Kabinettsmitglieder vom Senat bestätigt.

Price war in Atlanta im Bundesstaat Georgia viele Jahre als orthopädischer Chirurg tätig. Er sei daher „einer der fähigsten, am besten auf sein Amt vorbereiteten Personen, die Präsident Trump auswählen konnte“, sagte der republikanische Senator von Wyoming, Michael B. Enzi, nach Angaben der New York Times. Der Mehrheitsführer im US-Senat, Mitch McConnell, sagte, Price wisse „mehr über Gesundheitspolitik als jeder andere“.