Ausland

Schließung des Flüchtlingslagers Dadaab abgewendet

Freitag, 10. Februar 2017

Anzeige

Dadaab/Berlin – Das Oberste Gericht in Kenia hat die geplante Schließung des Flücht­lingslagers Dadaab für illegal erklärt und die Abteilung für Flüchtlingsangelegenheiten wie­der einsetzt. Das teilte die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen heute mit. „Das ist eine positive Entwicklung für hunderttausende Flüchtlinge, deren Schicksal sich seit letz­tem Jahr in der Schwebe befand“, so die Organisation.

Die kenianische Regierung hatte im Mai 2016 angekündigt, die Flüchtlinge, die überwie­gend vor dem Bürgerkrieg in Somalia geflohen sind, nach Somalia zurückbringen und das Lager schließen zu wollen.

In einer Befragung durch Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen in Dadaab im vergange­nen Jahr haben sich mehr als 80 Prozent der Flüchtlinge aus Angst vor Gewalt und einer un­zureichenden medizinischen Versorgung gegen eine Rückkehr nach Somalia ausge­spro­chen. Vor diesem Hintergrund hatte die Hilfsorganisation die geplante Schlie­ßung von An­fang an abgelehnt und für Alternativen angemahnt.

„Die kenianische Regierung und die internationale Gemeinschaft müssen auch andere Lösungen in Erwägung ziehen, wie eine Umsiedlung von Flüchtlingen in Drittstaaten, die Errichtung von kleineren Lagern oder die Integration von Flüchtlingen in Kenianische Gemeinschaften“, heißt es aus der Organisation.