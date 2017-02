Medizin

Hypertonie: „Quad-Pille“ normalisiert Blutdruck mit einem Viertel der Dosis

Freitag, 10. Februar 2017

Sydney – Die tägliche Einnahme einer Quad-Pille, die vier Blutdruckmittel in niedriger Dosis kombiniert, hat in einer Pilotstudie im Lancet (2017; doi: 10.1016/S0140-6736(17)30260-X) den Blutdruck bei allen Patienten innerhalb von vier Wochen normalisiert. Neben der hohen Effektivität könnte auch die gute Verträglichkeit für eine kombinierte Initialtherapie der arteriellen Hypertonie sprechen.

Die meisten Ärzte beginnen die Behandlung der arteriellen Hypertonie mit einem Wirkstoff. Wenn die Blutdruckziele nicht erreicht werden, fügen sie nach und nach weitere Wirkstoffe hinzu. Diese Strategie ist nicht nur zeitaufwendig. Sie führt auch häufig nicht zum Erfolg, weil die Patienten unter den Nebenwirkungen der einzelnen hochdosierten Wirkstoffe leiden oder das Interesse verlieren.

Forscher des George Institute in Sydney schlagen deshalb eine wie sie meinen radikal andere Therapie vor. Statt den Blutdruck mühsam mit einzelnen Wirkstoffen einzu­stellen, sollten alle Patienten von Anfang an mit vier Wirkstoffen behandelt werden, alle jedoch in einem Viertel der sonst üblichen Dosis. Die Zusammensetzung der Quad-Pille ist: Irbesartan 37,5 mg, Amlodipine 1,25 mg, Hydrochlorothiazid 6,25 mg und Atenolol 12,5 mg.

Die Idee wurde kürzlich erstmals in einer allerdings sehr kleinen randomisierten klinischen Studie getestet. Die 21 Teilnehmer hatten zu Beginn der Studie einen Blutdruck von 154/90 mm Hg bei der Messung in der Praxis und von 140/87 mm Hg in der 24-Stunden-Langzeitmessung. Sie wurden auf zwei Gruppen verteilt. Die eine Gruppe erhielt über vier Wochen eine konventionelle Therapie. Nach einer Auswasch­phase von zwei Wochen erhielten die Teilnehmer für weitere vier Wochen die jeweils andere Behandlung.

Die Ergebnisse, die Clara Chow von der Universität Sydney und Mitarbeiter jetzt vorstellen, waren eindeutig: Die Quad-Pille senkte den systolischen 24-Stundenblutdruck um 19 mm Hg (95-Prozent-Konfidenzintervall 14-23). Der in der Arztpraxis gemessene Blutdruck wurde – ebenfalls signifikant – um 22/13 mm Hg reduziert. Alle 18 Patienten, die die Studie beendeten, erreichten unter der initialen Quadrupelbehandlung einen Blutdruck von weniger als 140/90 mm Hg. Unter der konventionellen Therapie gelang dies nur sechs der 18 Patienten.

Laut Chow klagte keiner der Patienten während der Behandlung über schwere Nebenwirkungen. Keiner habe Schwierigkeiten gehabt, die Tablette mit den vier Wirkstoffen zu schlucken.

Die Auswertung von 36 früheren Studien mit 4.721 Teilnehmern bestätigte laut Chow, dass einzelne Wirkstoffe in einer Vierteldosis eine Blutdruck-senkende Wirkung erzielen können. Sie betrug Placebo-kontrolliert bei Gabe eines Wirkstoffs 5/2 mm Hg und bei Gabe von zwei Wirkstoffen 7/5 mm Hg.