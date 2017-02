Politik

„Softwareanbieter werden sich das wieder gut bezahlen lassen“

Freitag, 10. Februar 2017

Köln – In einem offiziellen Schreiben an Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe hat der Vor­sitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, auf Mängel in der angestrebten Novelle des Arzneimittelversorgungsstärkungsgesetzes (AM-VSG) hingewiesen. Im Rahmen der künftig via Arztinformationssystem beabsichtig­ten Übermittlung der Nutzenbewertung an die Ärzte befürchtet der KBV-Vorsitzende di­rigistische Fehlentwicklungen sowie Zusatzkosten für die Anpassung der Praxisverwal­tungs­systeme. Gassen bekräftigte das KBV-Ansinnen, der Körperschaft des öffentlichen Rechtes endlich die Entwicklung von Praxisverwaltungssoftware zu ermöglichen.

Fünf Fragen an Andreas Gassen, Vorsitzender der Kassenärztlichen Bundesver­einigung.

DÄ: Bisher wurde der KBV verwehrt, ihr Know-how im Bereich der IT-Technologien in die Entwicklung von Pra­xisverwaltungssoftware umzusetzen. Was lässt auf eine Änderung dieser wettbewerbsrechtlich motivierten Absa­ge hoffen?

Andreas Gassen: Es ist mittlerweile – so ist jedenfalls mein Eindruck – bis in die Politik vorgedrungen, dass ge­setzliche Vorgaben von manchen Unternehmen dazu genutzt werden, um auf Kosten der niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen Gewinne zu maximieren. Das hat zumindest für ein Nachdenken gesorgt.

DÄ: Der Ärger der Ärzte über das Feld Verwaltungssoftware ist bekannt. Was sind hier die größten Baustellen zu Änderung der Sachlage?

Gassen: Es geht leider stets um die Zusatzkosten für die Anpassung der Praxisverwal­tungs­systeme. Das ist bei der vom Gesetzgeber gewollten Einführung des Medikations­plans der Fall gewesen und wird leider – zumindest befürchten wir das – bei der Umset­zung des von der Politik gewünschten Arztinformationssystems auch wieder passieren: Einige – ich betone nicht alle – Softwareanbieter werden sich das wieder gut von den Niedergelassenen bezahlen lassen.

Ein anderes Problem sind die verschiedenen und diversen Schnittstellen, die nicht kom­patibel untereinander sind. Das Problem könnten wir mit einer verbindlichen Schnittstelle für alle Anbieter lösen.

DÄ: Bisher ist Erstellung, Weiterentwicklung und Pflege von Software im Gesundheits­wesen gewerbliche Angelegenheit der Industrie. Was berechtigt KBV und KVen Ihrer Mei­nung nach dazu, ihre Zuständigkeit im IT-Bereich des Gesundheitswesens auszu­deh­nen?

Gassen: Ich finde schon, dass man darüber nachdenken kann, ob die in Ihrer Frage beschriebenen Aufgaben nicht Aufgaben einer Körperschaft wie der KBV sein könnten. Immerhin handelt es sich oftmals um die EDV-mäßige Umsetzung gesetzlicher Auf­gaben.

DÄ: Welche Vorteile hätten Deutschlands Ärzte durch diese zusätzliche Obliegenheit kör­perschaftlicher Interessensvertretung?

Gassen: Sie hätten zwei ganz praktische Vorteile: Eine deutlich verringerte Kosten­belas­tung durch Software-Anpassungen sowie die Möglichkeit, durch einander kompatible Schnittstellen leichter die Praxisverwaltungssysteme zu wechseln.