Köln – In einem offiziellen Schreiben an Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe hat der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, auf Mängel in der angestrebten......

08.02.17

Liverpool – Die drei meistzitierten Studien zur Effizienz der Entwurmung in Entwicklungsländern stehen unter Kritik. Forscher vom Centre for Evidence Synthesis in Global Health an der Liverpool School......