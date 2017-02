Hochschulen

Neues akademisches Lehrkrankenhaus der Uniklinik Regensburg

Montag, 13. Februar 2017

Regensburg – Studierende der Humanmedizin der Universität Regensburg können künf­tig ihr Praktisches Jahr (PJ) im Bereich Kinder- und Jugendmedizin auch in den Kliniken St. Elisabeth in Neuburg an der Donau absolvieren. Eine entsprechende Vereinbarung haben Vertreter beider Häuser jetzt unterzeichnet.

„Der Erfolg des medizinischen Studiums und die Qualität der Lehre hängen maßgeblich vom Engagement der Lehrenden ab. Durch die enge Zusammenarbeit mit den Kliniken St. Elisabeth wird die universitäre Lehre durch ein neues Haus bereichert, das den Stu­dierenden weitere Möglichkeiten in ihrem Studium eröffnet“, erklärte Bernd Salzberger, Studiendekan Humanmedizin der Fakultät für Medizin der Universität Regensburg.

Die Kliniken wollen auch in Forschung und Patientenversorgung zusammenarbeiten – das sei Voraussetzung für eine gute Partnerschaft in der Lehre, hieß es. Vorteile für die Patienten seien zwei Behandlungsstandorte und gemeinsam erarbeitete Therapie­kon­zepte. Außerdem könnten Patienten der Kliniken St. Elisabeth nun auch an klinischen Studien teilnehmen.