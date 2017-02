Vermischtes

Millionen für Erkältungsmittel

Montag, 13. Februar 2017

München – Die Erkältungs- und Grippewelle hat auch in diesem Jahr den Absatz an re­zept­freien Mitteln steigen lassen. Allein im vierten Quartal 2016 gaben Kunden nach Zah­len des Deutschen Apothekerverbandes (DAV) 452 Millionen Euro für Präpa­rate von Halsschmerzmitteln über Nasenspray bis hin zu Hustensaft aus.

Das war mehr als im zweiten und dritten Quartal 2016 zusammen (245 Millionen Euro im 2. Quartal und 194 Millionen Euro im 3. Quartal). 62 Millionen Arzneimittelpackungen gin­gen im vierten Quartal 2016 über die Ladentheke. Im Sommer sind es 30 bis 35 Millionen pro Quartal.

Anzeige