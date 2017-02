Ausland

Anführer des Ärztestreiks in Kenia zu Gefängnisstrafe verurteilt

Montag, 13. Februar 2017

Nairobi – Wegen eines seit zehn Wochen andauernden Streiks von Ärzten in Kenia sind sieben Gewerkschaftsvertreter in Beugehaft genommen worden. Die Richterin Hellen Wa­silwa ordnete heute in Nairobi wegen Missachtung des Gerichts Haftstrafen von ei­nem Monat an, nachdem ein Ultimatum zur Beendigung des Ausstands abgelaufen war.

Den führenden Vertretern der Kenianischen Ärzte-, Apotheker- und Zahnärzte­gewerk­schaft (KMPDU) war es laut einem Bericht der Ta­geszeitung Daily Nation nicht gelun­gen, die streikenden Mediziner an ihre Arbeits­plät­ze zurückzubringen.

Anzeige

Seit mehr als zwei Monaten streiken Ärzte und Pfleger in dem ostafrikanischen Land für höhere Löhne. 2013 war ein Tarifvertrag unterzeichnet worden, der Ärzten und Pflegern eine Gehaltserhöhung von 300 Prozent zugesteht. Gewerkschaften fordern die sofortige Umsetzung der Vereinbarung, die nach Auffassung der Regierung jedoch ungültig ist. Das Angebot der Regierung, die Gehälter von Gesundheitsarbeitern um 40 Prozent zu erhöhen, lehnten die Ärzte ab.