Fast jedes zweite bayerische Krankenhaus schreibt rote Zahlen

Montag, 13. Februar 2017

München – Die wirtschaftliche Situation der Krankenhäuser in Bayern ist weiterhin ange­spannt. 42 Prozent der Kliniken in dem Bundesland meldeten bei der Umfrage zum „Bay­e­­rischen Krankenhaustrend“ der Bayerischen Krankenhausgesellschaft (BKG) ein nega­tives Betriebsergebnis für das Jahr 2016.

Damit sind im fünften Jahr in Folge nahezu die Hälfte der Krankenhäuser in Bayern in den roten Zahlen. „Die jährlichen Steigerungen des Landesbasisfallwerts, also des Richt­preises, nach dem alle stationären Krankenhausleistungen abgerechnet werden, decken nach wie vor nicht die Kostensteigerungen im Krankenhaus“ sagte der BKG-Geschäfts­führer Siegfried Hasenbein.

Auch für das laufende Jahr erwarten die Krankenhäuser keine Besserung: 44 Prozent be­­fürchten laut Umfrage auch in diesem Jahr ein negatives Betriebsergebnis. 26 Prozent der Häuser hoffen darauf, positiv abzuschließen und 30 Prozent erwarten ein ausgegli­che­nes Ergebnis.

„Die mit der Krankenhausstrukturreform des letzten Jahres angekündigte wirtschaftliche Entlastung kommt bislang bei den Krankenhäusern nicht an“, kritisierte Hasenbein. Er for­derte, insbesondere die jährlichen Gehaltssteigerungen der Mitarbeiter in den baye­rischen Krankenhäusern müssten vollständig finanziert werden.