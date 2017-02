Ausland

Thailand verteilt Vitaminpillen zum Valentinstag

Dienstag, 14. Februar 2017

Bangkok – Thailands Militärjunta hat den Valentinstag zum Tag der Fortpflanzung um­funk­tioniert: Die Regierung verteilte heute kostenlos Tabletten mit Folsäure und anderen Vitaminen, die für Frauen mit Kinderwunsch und für Schwangere wichtig sind – ein Man­gel an Folsäure etwa kann zu Fehlbildungen bei Embryonen führen. Die Pillen steckten in roten herzförmigen Verpackungen und wurden in Standesämtern, Krankenhäusern und bei der Post ausgelegt.

„Wir wollen die Leute dazu ermuntern, mehr Kinder zu bekommen“, sagte der General­di­rektor des thailändischen Gesundheitsministeriums, Vachira Pengjan. Thailand gehört zu den Ländern, in de­nen die Bevölkerungszahl kaum noch wächst. Zudem wird in dem süd­ostasiatischen Staat weniger geheiratet und später als früher. „1970 hatte jede Familie durchschnittlich sechs Kinder, heute haben wir eine Geburtenrate von 1,6“, sagte Peng­jan. Das rasante Wirtschafts­wachs­tum verbunden mit der Verbreitung von Verhü­tungs­mitteln führ­ten in Thailand zu dem drastischen Rückgang der Geburten.

Anzeige

Thailand ist in Südostasien eines der wenigen Länder, die den Valentinstag ausgiebig feiern. Krankenhäuser boten zum Beispiel Valentinstags-Fotoshootings für Neugeborene an. Im vergangenen Jahr hatte die Junta am Valentinstag noch die jungen Menschen aufgefordert, in den Tempel zu gehen oder etwas Gutes zu essen, statt Sex zu haben.