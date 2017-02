Hochschulen

Internisten bieten Studierenden Reisestipendien

Dienstag, 14. Februar 2017

Wiesbaden – Im Rahmen ihrer Nachwuchsarbeit bietet die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM) jetzt Medizinstudierenden ab dem sechsten Semester einen Reisegutschein im Wert von 200 Euro. Er gilt für den Besuch des Internistenkongresses in Wiesbaden. „In den jungen, gut ausgebildeten Studierenden liegt unsere Zukunft in vielerlei Hinsicht – ich möchte sie für die Vielfalt der Inneren Medizin begeistern“, sagte die Kongresspräsidentin der DGIM, Petra-Maria Schumm-Draeger aus München.

Die Fachgesellschaft veranstaltet für junge Besucher an allen Kongresstagen das Karriereseminar „Chances“. Es bietet Orientierung und Informationen aus erster Hand, etwa zu Themen wie Rechtssicherheit oder Beruf und Familie. Studierende müssen für den Reisegutschein einen Kurzlebenslauf, eine Immatrikulationsbescheinigung und ein kurzes Motivationsschreiben einreichen. In Letzterem sollen die Bewerber kurz dar­legen, was sie zum Besuch des wissenschaftlichen Fortbildungskongresses in Mann­heim bewegt.

Die Stipendien in Höhe von 200 Euro in bar vergibt die DGIM vor Ort im Congress Centrum Rosengarten in Mannheim. Der Eintritt zum Internistenkongress ist wie bereits in den Jahren zuvor für alle Studierenden kostenfrei. Interessierte schicken ihre Unter­lagen unter dem Stichwort „Reisestipendium“ auf dem Postweg an die Geschäftsstelle der DGIM, Irenenstraße 1, 65189 Wiesbaden. Alternativ steht ein Online-Formular auf der Website der DGIM zur Verfügung. Die Bewerbungsfrist endet am 28. Februar 2017.