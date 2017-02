Vermischtes

Brand in Klinik: Ein Toter und sieben Verletzte

Mittwoch, 15. Februar 2017

Lindenberg – Bei einem Feuer in einem Krankenhaus im Allgäu sind ein Mensch ge­storben und sieben verletzt worden. Der Brand war gestern Abend im dritten Stock der Rotkreuzklinik in Lindenberg nahe Lindau aus zunächst unbekanntem Grund ausgebro­chen. Die Feuerwehr konnte aus einem Patientenzimmer einen Menschen nur noch tot bergen. Das Opfer war zunächst nicht identifiziert.

Zudem gab es vier schwer und drei leichter Verletzte. Unter den Schwerverletzten war auch ein Feuerwehrmann. Drei von ihnen wurden in andere Kliniken in der Region ge­bracht. Ein Schwerverletzter wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Münchner Spe­zialklinik geflogen.

Heute nahmen Brandfahnder der Kripo und ein Gutachter die Arbeit auf der Station des Krankenhauses auf, um die Ursache des Brandes zu finden. Auch die Schadenshöhe stand zunächst nicht fest.