Ganz verboten werden unter anderem die Rauschdroge Deschloroketamin und das syn­thetische Opioid Acetylfentanyl, das im Jahr 2015 mit 32 Todesfällen in Europa in Ver­bin­dung gebracht wurde.

Prag – Mit neuen Verboten verschärft Tschechien den Kampf gegen Crystal Meth und an­dere synthetische Drogen. 63 Substanzen werden in das Betäubungs­mittel­gesetz aufgenommen, die Liste wird unter anderem um mehrere Crystal-Meth-Varianten ergänzt. Das entschied heute das Mitte-Links-Kabinett einem Sprecher zufolge. „Tsche­chi­­en darf nicht zu einem legalen Einfallstor für diese Stoffe in den gemeinsamen euro­päischen Markt werden“, hieß es zur Begründung.

