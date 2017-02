Ausland

US-Wissenschaftler sprechen sich für Eingriffe in menschliche DNA aus

Freitag, 17. Februar 2017

Washington – Eine Expertenkommission der US-Akademie der Wissenschaften befür­wor­tet zur Verhinderung schwerer Erbkrankheiten Eingriffe in die DNA befruchteter menschli­cher Eizellen oder früher Embryonen. In einem am Dienstagabend veröffent­lichten Be­richt der Akademie heißt es, entsprechende Manipulationen am Erbgut dürften aber nur „unter sehr strikter Kontrolle“ und in aller Transparenz erfolgen.

Die internationalen Experten verweisen darauf, dass die Gentechnik-Methode CRISPR/­Cas9, mit der sich DNA-Sequenzen schneller, billiger und zielgenauer verän­dern lassen, bereits genutzt werde. Sie habe zu einer „Explosion neuer Forschungs­mög­lich­keiten und potenzieller klinischer Anwendungen“ im Gesundheitsbereich geführt.

Kritiker äußern angesichts solcher Methoden ethische Bedenken und die Furcht vor ei­ner genetisch manipulierbaren Menschheit. Denn wenn die DNA in Keimzellen verändert wird, vererben sich die neuen Sequenzen an die nachfolgenden Genera­tionen. In den USA gibt es keine Bundesmittel für genetische Manipulationen.

Großbritannien hatte im Februar 2016 erstmals die Genmanipulation an Embryos im Rah­men eines Forschungsprogramms zu Fehlgeburten erlaubt. Mit Hilfe der CRISPR/­Cas9-Methode sollten kranke Gene in der DNA bestimmt und gezielt ausge­schaltet wer­den.