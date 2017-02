Ärzteschaft

Dickmacher: Werbe­verbot für Kinder gefordert

Donnerstag, 16. Februar 2017

Berlin – Die Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) hat ein Verbot für TV-Spots gefor­dert, die sich an Kinder richten und in denen für hochkalorische, übergewichtsfördernde Lebensmittel geworben wird. Laut DDG beweist die aktuelle „I.Family Study“, dass Fern­sehwerbung bei Kindern den Konsum von zucker- und fettreichen Lebensmitteln erhöht und damit Übergewicht fördert. Demnach greifen sie nachweislich häufiger zu überzu­ck­er­­ten Softdrinks und hochkalorischen Speisen, nachdem sie TV-Spots ge­schaut haben – sogar, wenn die Eltern von solchen Produkten abraten.

„Es gibt kein einziges vernünftiges Argument, das Werbung für ungesunde Dickmacher rechtfertigen könnte, die sich an Kinder und Jugendliche richtet“, sagte DDG-Präsident Baptist Gallwitz. Denn nach wie vor seien deutlich zu viele Kinder in Deutschland über­ge­wichtig. Die Quote liegt der Fachgesellschaft zufolge bei 15 Prozent. „Beim Kampf gegen das Übergewicht kommt dem Umfeld eine Schlüsselrolle zu, dazu zählen vor allem auch die Eltern, die positiv Einfluss nehmen können“, so Gallwitz.

Werbung konter­kariere diese Bemühungen jedoch. Sie bewirke beispielsweise, dass Kin­der ihre Eltern unter Druck setzen, ungesunde Dickmacher zu kaufen. „Verantwor­tungs­be­wusste Erzie­hungs­berechtigte sehen sich dann einer Kaskade an ermüdenden Ab­wehr­kämpfen aus­gesetzt“, sagte DDG-Geschäftsführer Dietrich Garlichs. Das brauche kein Mensch.