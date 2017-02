Vermischtes

80.000 Unterzeichner fordern bessere Versorgung von Patienten mit Mukoviszidose

Donnerstag, 16. Februar 2017

Bonn – Der Mukoviszidose-Verein hat Mitte Februar eine Petition mit mehr als 80.000 Unterschriften an die Vorsitzende des Petitionsausschusses des Deutschen Bundestags, Kersten Steinke (Die Linke), übergeben. Damit wollen der Verein und die Unter­zeich­ner eine verbesserte Versorgung für Menschen mit der Genkrankheit erreichen.

„Wir benötigen eine Struktur, die die medizinische Versorgung der Mukoviszidose-Patienten und ihre ausreichende Finanzierung bundesweit einheitlich und nachhaltig absichert“, sagte Stephan Kruip, Vorstandsvorsitzender des Vereins. Die Organisation hatte die Petition Mitte Januar gestartet und deutschlandweit dazu aufgerufen, das Anliegen zu unterstützen.

Anzeige

Zahlreiche Menschen hatten daraufhin in Fußgängerzonen, Mukoviszidose-Ambulanzen, Arztpraxen, Apotheken, Kindergärten, im eigenen Bekanntenkreis, in der Familie und in anderen Gruppen um Unterschriften geworben. „Der Erfolg der Petition zeigt ganz klar: Das Thema drängt. Wir müssen hier schnell handeln“, so die Erlanger Bundestags­ab­geordnete Martina Stamm-Fibich, die die Initiative mit ins Rollen gebracht hat.