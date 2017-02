Politik

Pflegebefragung: Zwei Drittel würden Heime weiterempfehlen

Freitag, 17. Februar 2017

Hamburg – Als erstes Bundesland hat Hamburg eine Umfrage unter Angehörigen von Heim­­bewohnern zur Qualität der Pflege und Betreuung vorgenimmen. Demnach würden zwei Drittel (64 Prozent) der Befragten die jeweilige Einrichtung weiterempfehlen; mehr als drei Viertel (78 Prozent) halten den Umgang des Personals mit den Bewohnern für immer oder meist wertschätzend.

Dagegen seien nur 37,4 Prozent der Meinung, ihre Angehörigen verfügten über eine fes­te Bezugspflegekraft in der Einrichtung, die deren Pflege kontinuierlich im Blick hat. Fast jeder dritte Befragte (30 Prozent) gab an, dass den Bewohnern, die dies gesund­heit­lich noch können, selten oder nie die Gelegenheit gegeben wird, an Veranstaltungen im Stadtteil teilzunehmen.

Mit 6.200 Antworten habe gut ein Drittel der Angehörigen von Pflegeheimbewohnern in Hamburg an der Studie teilgenommen.

Die Antworten zeigten insgesamt ein positives Bild, wiesen aber auch auf Verbesse­rungs­möglichkeiten hin, teilte die Gesundheitsbehörde in Hamburg heute mit. „Die An­ge­hörigenbefragung ist ein wichtiger Schritt hin zu noch mehr Qualität und Trans­parenz in der Pflege“, sagte Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD). Durch diese und weitere geplante Befragungen, etwa unter Beschäftigten, sollten diejenigen ak­tiv mit­einbezogen werden, die sich regelmäßig in den Einrichtungen aufhalten. „Deren Ein­schät­zungen und Erfahrungen können die Betreiber und die Wohn-Pflege-Aufsicht bei ihrer Arbeit unterstützen“, so die Senatorin.